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Havuz böreği

Gün sofralarının olmazsa olmazı olan böreği bir de böyle deneyin! Hem pratik hem lezzetli sofralarınızı süsleyecek nefis bir tarif...
Havuz böreği
  • 8 Adet
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka



2 adet yumurta



1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı



İç malzeme için:



250 gram ıspanak yaprağı



2 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



1 adet kırmızı biber



Tuz, karabiber



Yufkanın kenarlarına sürmek için:



1 adet yumurta



Üzerine:



Çörekotu ve susam


YAPILIŞI

YUMURTA ve zeytinyağını derin bir kapta iyice çırpın. Yufkaların birini düz bir zemine serin ve üzerine yumurtalı karışımdan sürün. İkinci yufkayı üzerine yayın ve tekrar yumurtalı karışımdan sürün. Yufkayı + şeklinde kesin ve elde ettiğiniz 4 parça yufkanın her birini de tekrar ikiye kesip toplam 8 parça yufka elde edin. İç harç için iri kıyılmış ıspanağı zeytinyağında soteleyin. İçine kaşar peyniri, küp doğranmış kırmızı biber, tuz ve karabiber ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra ocaktan alıp soğutun. Kestiğiniz yufkalardan birini geniş kısmından başlayarak ortaya kadar sarın. Açıkta kalın kısmı ortaya toplayın ve rulonun iki ucunu birleştirin. Diğer yufka parçalarını da aynı şekilde hazırlayın ve orta kısımlarını ıspanaklı harcı paylaştırın. Yufkanın kenar kısımlarına çırpılmış yumurta sürün ve çörekotu ile susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Aşçı Ayşe Tüter

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