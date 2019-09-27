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İncirli pratik çörek tarifi

Reçeli, meyve sosu tatlısıyla girdiği her tarife ayrı ayrı lezzet katan incir sevilen meyveler arasındadır. Sevilen tarifiyle incirli pratik çörek tarifi
İncirli pratik çörek tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 6 adet milföy hamuru



● 3 çorba kaşığı esmerşeker



● 2 çorba kaşığı incir reçeli



● 1 çorba kaşığı pudraşekeri



● 1 çay bardağı hindistancevizi


YAPILIŞI

3 adet milföy hamurunu üst üste yerleştirip, üzerinden çatal yardımıyla delikler açın. Kalan 3 adet milföy hamurunu da aynı şekilde hazırlayın. Esmerşeker serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif renk değiştirene dek pişirin. İncir reçelini püre haline getirip, fırından aldığınız milföylerin üzerlerine sürün. Dilimlenmiş incir yerleştirip, 5 dakika daha pişirin. Pudraşekeri ve hindistancevizi serpip servis yapın.

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