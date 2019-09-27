İncirli pratik çörek tarifi

3 adet milföy hamurunu üst üste yerleştirip, üzerinden çatal yardımıyla delikler açın. Kalan 3 adet milföy hamurunu da aynı şekilde hazırlayın. Esmerşeker serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif renk değiştirene dek pişirin. İncir reçelini püre haline getirip, fırından aldığınız milföylerin üzerlerine sürün. Dilimlenmiş incir yerleştirip, 5 dakika daha pişirin. Pudraşekeri ve hindistancevizi serpip servis yapın.