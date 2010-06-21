İrmik Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmik hamuru için, çukur bir kaba irmiği alın ve üzerine tuz serpiştirin. Ilık suyu ekleyip, karıştırın. Birkaç dakika bekletin. Eritilip ılınmış margarini ekleyin. Karıştırıp, birkaç dakika yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp, kenarda 10 dakika bekletin. Kıymayı çukur bir tencereye alın. Yağı ekleyip karıştırın. Kısık ateşte, kıyma suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra zar şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber serpiştirin. Kıymayı ocaktan alın. Dolmalık fıstıkları, yapışmaz yüzeyli tavada ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Kıymaya ilave edip, soğuyana kadar bekletin. İrmik hamurunu tekrar 2 dakika yoğurun ve iki parçaya ayırın. Merdane ile açarak, defter yaprağı büyüklüğüne getirin. Hamurun uzun kenarına kıymanın yarısını uzunlamasına yerleştirin. Hamuru sararak rulo şekline getirin. Üzerine fırça ile yumurta sarısı sürün. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırlayıp, yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip, dilimleyerek servis yapın.