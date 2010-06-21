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İrmik Rulo

İrmik Rulo
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

500 gram irmik

1 su bardağı ılık su

125 gram eritilmiş margarin

1 çay kaşığı tuz



İç harcı için:

350 gram orta yağlı dana kıyması

3 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı pul biber

Tuz, karabiber

3 çorba kaşığı sıvı yağ



Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

İrmik hamuru için, çukur bir kaba irmiği alın ve üzerine tuz serpiştirin. Ilık suyu ekleyip, karıştırın. Birkaç dakika bekletin. Eritilip ılınmış margarini ekleyin. Karıştırıp, birkaç dakika yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp, kenarda 10 dakika bekletin. Kıymayı çukur bir tencereye alın. Yağı ekleyip karıştırın. Kısık ateşte, kıyma suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra zar şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber serpiştirin. Kıymayı ocaktan alın. Dolmalık fıstıkları, yapışmaz yüzeyli tavada ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Kıymaya ilave edip, soğuyana kadar bekletin. İrmik hamurunu tekrar 2 dakika yoğurun ve iki parçaya ayırın. Merdane ile açarak, defter yaprağı büyüklüğüne getirin. Hamurun uzun kenarına kıymanın yarısını uzunlamasına yerleştirin. Hamuru sararak rulo şekline getirin. Üzerine fırça ile yumurta sarısı sürün. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırlayıp, yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip, dilimleyerek servis yapın.
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