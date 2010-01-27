İrmikli Patatesli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
2 çay bardağı irmik
3-4 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta + 1 adet yumurtanın akı
1 paket kabartma tozu
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı karbonat
Aldığı kadar un, tuz
İçi için:
3-4 adet haşlanmış patates
1 adet soğan
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
7-8 dal dereotu
Tuz, karabiber, kimyon
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Yarım çay bardağı süt
3 çorba kaşığı irmik
YAPILIŞI
Öncelikle hamur için bir kapta irmik, yoğurt, tereyağı, 1 adet yumurta ve yumurtanın akı, kabartma tozu, limon suyu, karbonat, bir tutam tuz ve unu, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın. İç malzeme için haşlanmış patatesleri ezin. Rendelenmiş soğan, kaşar peyniri, kıyılmış dereotu, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip, karıştırın. Hamuru avucunuzun içinde inceltin ve ortasına patatesli iç harçtan koyup, yuvarlayın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Üzeri için yumurta sarısı ve sütü çırpın. Poğaçaların üstünü önce sütlü karışıma daha sonra irmiğe bulayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirin.