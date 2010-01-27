İrmikli Patatesli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için bir kapta irmik, yoğurt, tereyağı, 1 adet yumurta ve yumurtanın akı, kabartma tozu, limon suyu, karbonat, bir tutam tuz ve unu, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın. İç malzeme için haşlanmış patatesleri ezin. Rendelenmiş soğan, kaşar peyniri, kıyılmış dereotu, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip, karıştırın. Hamuru avucunuzun içinde inceltin ve ortasına patatesli iç harçtan koyup, yuvarlayın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Üzeri için yumurta sarısı ve sütü çırpın. Poğaçaların üstünü önce sütlü karışıma daha sonra irmiğe bulayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirin.