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Işıl'ın Pratik Poğaçası

Işıl'ın Pratik Poğaçası
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
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MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı margarin (yumuşak)

1 paket kabartma tozu

3 çay kaşığı tuz

Üzeri için yumurta sarısı

YAPILIŞI

Yumurta sarısı hariç tüm malzemeyi karıştırın. Fazla yoğurmayın sadece malzemeler birbirini tutsun. Çok yormanıza gerek yok kendinizi ve fazla vakit de harcamayın. Gelişigüzel şekil verin ve yumurta sarısını üzerlerine sürüp önceden ısıtılmış fırında 180- 200 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun:)

PÜF NOKTASI

Bu poğaçalar annemin "beş dakikada" hazırladığı, ağızda dağılan harika poğaçalar. Lezzetli bir poğaçanın çok fazla yoğurulmaması gerektiğini söyler hep ve öyle yapar. Sahiden güzel oluyorlar. Özellikle de ani bir misafir durumunda birebir. Hem çabuk hem lezzetli. Eh, daha ne istenir:)
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