Ispanak Böreği

Un, kabartma tozu, çekirdekleri çıkartılmış zeytin, küp doğranmış kurutulmuş domates, tuz ve pul biberi katarak bütün malzemeyi iyice karıştırın. En son yıkanmış, süzülmüş ve ince doğranmış ıspanağı ekleyin. Yağlanmış kare şeklindeki kelepçeli bir kalıba boşaltın ve üzerine susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

Derin bir kasede yumurtayı mikserle çırpın. Rendelenmiş beyaz peynir, sıvı yağ ve yoğurt ilave edip karıştırın.