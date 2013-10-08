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Ispanak Böreği

Ispanak Böreği
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak yaprağı

3 adet yumurta

250 gram beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

15 adet siyah zeytin

5-6 adet kurutulmuş domates

Tuz, pul biber

Üzerine: Susam

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurtayı mikserle çırpın. Rendelenmiş beyaz peynir, sıvı yağ ve yoğurt ilave edip karıştırın.
Un, kabartma tozu, çekirdekleri çıkartılmış zeytin, küp doğranmış kurutulmuş domates, tuz ve pul biberi katarak bütün malzemeyi iyice karıştırın. En son yıkanmış, süzülmüş ve ince doğranmış ıspanağı ekleyin. Yağlanmış kare şeklindeki kelepçeli bir kalıba boşaltın ve üzerine susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyip sıcak olarak servis yapın.
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