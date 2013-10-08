Ispanak Böreği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ıspanak yaprağı
3 adet yumurta
250 gram beyaz peynir
1 çay bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı yoğurt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
15 adet siyah zeytin
5-6 adet kurutulmuş domates
Tuz, pul biber
Üzerine: Susam
YAPILIŞI
Derin bir kasede yumurtayı mikserle çırpın. Rendelenmiş beyaz peynir, sıvı yağ ve yoğurt ilave edip karıştırın.
Un, kabartma tozu, çekirdekleri çıkartılmış zeytin, küp doğranmış kurutulmuş domates, tuz ve pul biberi katarak bütün malzemeyi iyice karıştırın. En son yıkanmış, süzülmüş ve ince doğranmış ıspanağı ekleyin. Yağlanmış kare şeklindeki kelepçeli bir kalıba boşaltın ve üzerine susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyip sıcak olarak servis yapın.