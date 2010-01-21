Ispanak Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için, derin bir kaba yumurta, zeytinyağı, un ve tuzu alın. Üzerine azar azar ılık su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerini ıslak bir bezle örtüp kenara alın. Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için ıspanağı temizleyip yıkayın. İrice kıyın ve haşlayın. Sudan çıkarıp elinizle iyice sıktıktan sonra kenara alın. Haşlama suyunu dökmeyin. Tereyağını bir tavaya alıp küp doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ilave edin. Pirincin rengi beyazlaşınca üzerine ıspanağı ilave edin. İyice karıştırın ve 2-3 dakika pişirin. Daha sonra ıspanağı haşladığınız sudan bir buçuk su bardağını harca ekleyin. Nane ve tuz ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirip ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta açın. Üzerine 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı sürün. Hamuru kenarlarından ortaya doğru, ortada bir pasta tabağı büyüklüğünde alan kalacak şekilde 6 parça halinde kesin. Kenarları ortada toplayın. Elinizle bastırın. Yeniden tepsinizden biraz daha büyük olacak şekilde açın. Tepsinizi üzerine koyup hamuru kesin. Daha sonra tepsiye yerleştirin. Üzerine ıspanaklı ve pirinçli harcı dökün. Yumurta ve yoğurdu iyice çırpıp böreğin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

