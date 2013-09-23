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Ispanaklı Krep Tarifi

Keyifli kahvaltı saatlerinize eşlik edecek ıspanaklı krep nasıl yapılır?
Ispanaklı Krep Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için: 2 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 adet yumurta

250 gram ıspanak

1 çorba kaşığı margarin

Tuz, karabiber

İçi için: 250 gram ıspanak

1 adet tavuk budu



Sos için: 1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı tavuk suyu


YAPILIŞI

Krepin iç harcı için ıspanağı kendi suyunda haşlayın. İri olarak kıyın. Tavuk budunu haşlayın. Kemiğinden ayırıp ince doğrayın. Ispanak ile karıştırın. Krep için de ilk olarak ıspanakları kendi suyunda haşlayın. Un, yumurta, tuz, karabiber ve sütü bir kabın içinde iyice çırpın. Ispanağı süzüp, ince kıyın. Hamura ekleyip karıştırın. Tavaya margarini alıp eritin. Krep hamurundan 1 kepçe tavaya yayıp her iki tarafını kızartın. Kreplerin içine hazırladığınız harçtan paylaştırın. Rulo şeklinde sarıp fırın tepsisine dizin. Sos için unu bir tavada margarinle kavurun. Üzerine tavuk suyunu ekleyip kaynatın. Ilınınca içine yumurtayı kırıp karıştırın. Kreplerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
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