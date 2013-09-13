Ispanaklı Nohutlu Börek Tarifi

Margarini eritip doğranmış ıspanağı sote edin. Tuz ve pul biberi ilave edin. Üzerine haşlanmış nohudu ekleyip karıştırın. Süt, yoğurt ve yumurta sarısını bir kapta karıştırıp kenara alın. Yufkaları düz bir zemine yerleştirip tam ortadan ikiye bölün. Bir parça yufkanın üzerine yoğurtlu karışımdan sürüp ıspanaklı harç ekleyin ve rulo yapın. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayıp, hazırladığınız ruloyu tepsinin ortasına gül şeklinde yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. Böreğin üzerine çırpılmış yumurtayı sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine sütü döküp bir kapak kapatın. 5 dakika sonra dilimleyerek servis yapın.