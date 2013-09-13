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Ispanaklı Nohutlu Börek Tarifi

İki farklı lezzetin birlikteliğinden doğan ıspanaklı nohutlu börek nasıl yapılır?
Ispanaklı Nohutlu Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ıspanak

2 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı nohut (haşlanmış)

4 adet yufka

1 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

Tuz, pul biber



Üzeri için:

1 adet yumurta

1'er çorba kaşığı çörek otu ve susam

Yarım su bardağı süt


YAPILIŞI

Margarini eritip doğranmış ıspanağı sote edin. Tuz ve pul biberi ilave edin. Üzerine haşlanmış nohudu ekleyip karıştırın. Süt, yoğurt ve yumurta sarısını bir kapta karıştırıp kenara alın. Yufkaları düz bir zemine yerleştirip tam ortadan ikiye bölün. Bir parça yufkanın üzerine yoğurtlu karışımdan sürüp ıspanaklı harç ekleyin ve rulo yapın. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayıp, hazırladığınız ruloyu tepsinin ortasına gül şeklinde yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. Böreğin üzerine çırpılmış yumurtayı sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine sütü döküp bir kapak kapatın. 5 dakika sonra dilimleyerek servis yapın.
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