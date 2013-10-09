Ispanaklı Patates Bohçası

Aynı şekilde hazırlayın. Ayrı bir kapta soğanı yemeklik doğrayın ve çok az yağda kavurun. Yıkanmış ve doğranmış ıspanağı ekleyip iyice kavurmaya devam edin. Kavrulmuş olan ıspanaktan bir miktar alıp yuvarlaklardan birinin ortasına yerleştirin. Diğer yuvarlağı da üstüne kapatın. Kenarlarını çatalla

bastırarak yapıştırın. Hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Daha sonra, kızdırılmış sıvı yağda kızartın.

Patatesleri yıkayıp, tuzlu suda haşlayıp, kabuklarını soyun. Çatalla iyice ezip, püre haline getirin. Karabiber, tuz ve 3 çorba kaşığı unu ekleyin. Yumurtayı kırın. Hepsini beraber karıştırıp yoğurun. Ayrı bir tepsiye 1 çorba kaşığı unu serpin. Patatesli hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayın. Hamurun elinize yapışmaması için, artan unla ellerinizi mumlayın. Yuvarladığınız patatesli hamuru avucunuzda yassılaştırın ve unlu tepsiye alın. Hamurdan tekrar aynı büyüklükte ikinci bir parça koparın.