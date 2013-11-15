Ispanaklı Poğaça

MARGARİN, sıvıyağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu, un ve tuzu iyice yoğurun. Ayrı bir yerde kıyılmış ıspanak ve peyniri harmanlayın. Hamurdan dilediğiniz büyüklükte bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Ortalarını açıp ıspanaklı harçtan pay edin. Yeniden elinizde yuvarlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, galeta unu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.