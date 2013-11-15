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Ispanaklı Poğaça

Ispanaklı Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı yumurta akı

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz



Harç için:

12-15 adet ıspanak yaprağı

Bir buçuk su bardağı beyaz peynir

YAPILIŞI

MARGARİN, sıvıyağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu, un ve tuzu iyice yoğurun. Ayrı bir yerde kıyılmış ıspanak ve peyniri harmanlayın. Hamurdan dilediğiniz büyüklükte bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Ortalarını açıp ıspanaklı harçtan pay edin. Yeniden elinizde yuvarlayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, galeta unu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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