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Ispanaklı Zencefilli Sarma

Ispanaklı Zencefilli Sarma
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet milföy

Yarım kg ıspanak

Yarım kg rendelenmiş havuç

150 gram file fıstık

150 gram kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Bu arada, iyice yıkadığınız ve kuruladığınız ıspanakları incecik k›y›n. Havucu, file fıstığı, kaşar peynirini, zencefili, tuzu, karabiberi de ilave edip iyice karıştırın. Unlu zeminde merdane yardımı ile milföylerin dördünü kare şeklinde birleştirin. Her yerine ıspanaklı zencefilli karışımı yay›n. Rulo şeklinde sarın. Buzlukta 5 dakika beklettikten sonra, 3 cm kalınlığında keserek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve sıcak fırın da 15-20 dakika üzerleri iyice kızarana dek pişirin.

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