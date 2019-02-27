Ispanaklı Zencefilli Sarma

Milföyleri oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Bu arada, iyice yıkadığınız ve kuruladığınız ıspanakları incecik k›y›n. Havucu, file fıstığı, kaşar peynirini, zencefili, tuzu, karabiberi de ilave edip iyice karıştırın. Unlu zeminde merdane yardımı ile milföylerin dördünü kare şeklinde birleştirin. Her yerine ıspanaklı zencefilli karışımı yay›n. Rulo şeklinde sarın. Buzlukta 5 dakika beklettikten sonra, 3 cm kalınlığında keserek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve sıcak fırın da 15-20 dakika üzerleri iyice kızarana dek pişirin.