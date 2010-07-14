İstiridye Soslu Bıldırcın Göğsü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bıldırcın göğsünü 2 tatlı kaşığı tereyağı ve kekikle birlikte soteleyin. Ayrı bir yerde mantarları kalan tereyağında soteleyin. Milföy hamurlarını merdane ile inceltin. 4 eşit yuvarlak parça olacak şekilde çay bardağıyla kesin. Milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürün. İki hamuru üst üste yerleştirin. Ortasına ıspanak, kıyılmış soğan ve bıldırcın göğsünü yerleştirin. Kalan iki hamuru üzerine kapatıp, kenarlarının açılmaması için elinizle bastırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin. Sosu hazırlamak için, sardalyaları suda haşlayın. Süzüp, soğumaya bırakın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda karamelize olana kadar kavurun. Sardalya suyu, istiridye kabukları, defne yaprağı ve tuzu ekleyin. Ağır ateşte sos yaklaşık 1 su bardağı kalana dek pişirip, suyunu süzdürün. Unu tereyağda kavurun. Sosa ilave edip, ocağın altını kapatın. Bıldırcın göğsünü servis tabağına alın. İstediğiniz şekilde süsleyip, sosla birlikte servis yapın.

