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Kabaklı Yaz Böreği Tarifi

Mis gibi kokusuyla iştahınızı kabartacak kabaklı yaz böreği nasıl yapılır? Nefis kabaklı yaz böreği tarifi...
Kabaklı Yaz Böreği Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

İç malzeme için:

2 adet orta boy kabak

1 adet soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş

beyaz peynir

Yarım su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Yarım demet kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı kekik

Tuz

karabiber

Böreklerin üzerine

sürmek için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Sos için:

2 çorba kaşığı labne peyniri

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı süt



Üzerine:

Çörek otu

nane

YAPILIŞI

Düz bir zemine serdiğiniz yufkadan 10x10 cm'lik parçalar kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. İç malzeme için kabağı rendeleyip fazla suyunu elinizle sıkın ve derin bir kaba koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, beyaz peynir, kaşar peyniri, dereotu, kekik, tuz ve karabiber katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Silikon muffin kalıpların içine, 4 parça kare yufkayı, ikişerli olarak çapraz biçimde yerleştirin. Ortasına kabaklı iç harçtan koyup, ağzını hafif büzün. Yufka parçaları ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine yağ sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sos için tüm malzemeyi robottan geçirin ve fırından alıp, kalıptan çıkardığınız böreklerin üzerine 1'er çorba kaşığı koyun. Çörek otu serpip, nane ile süsledikten sonra servis yapın.

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