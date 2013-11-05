Kabaklı Yaz Böreği Tarifi

Düz bir zemine serdiğiniz yufkadan 10x10 cm'lik parçalar kesin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. İç malzeme için kabağı rendeleyip fazla suyunu elinizle sıkın ve derin bir kaba koyun. Üzerine rendelenmiş soğan, beyaz peynir, kaşar peyniri, dereotu, kekik, tuz ve karabiber katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Silikon muffin kalıpların içine, 4 parça kare yufkayı, ikişerli olarak çapraz biçimde yerleştirin. Ortasına kabaklı iç harçtan koyup, ağzını hafif büzün. Yufka parçaları ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine yağ sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sos için tüm malzemeyi robottan geçirin ve fırından alıp, kalıptan çıkardığınız böreklerin üzerine 1'er çorba kaşığı koyun. Çörek otu serpip, nane ile süsledikten sonra servis yapın.