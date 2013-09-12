Kabaklı Muskan Böreği Tarif

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yufka
1 su bardağı eritilmiş margarin ve sıvı yağ karışımı
2 adet kabak
350 gram beyaz peynir
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 adet yumurtanın sarısı
2 çorba kaşığı çörek otu
YAPILIŞI
Kabakları temizleyip rendeleyin. Ezilmiş beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu ve maydanozla karıştırın. Yufkaları 10 cm genişliğinde şeritler şeklinde kesin. Şerit yufkaları margarin ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın. Yufkaların bir ucuna hazırladığınız iç malzemeden koyup muska şeklinde sarın. Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.