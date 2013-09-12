Kabaklı Muskan Böreği Tarif

Kabakları temizleyip rendeleyin. Ezilmiş beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu ve maydanozla karıştırın. Yufkaları 10 cm genişliğinde şeritler şeklinde kesin. Şerit yufkaları margarin ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın. Yufkaların bir ucuna hazırladığınız iç malzemeden koyup muska şeklinde sarın. Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.