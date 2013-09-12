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Kabaklı Muskan Böreği Tarif

Kabağın lezzetini yufka ile buluşturan tarif kabaklı muskan böreği nasıl yapılır?
Kabaklı Muskan Böreği Tarif
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı eritilmiş margarin ve sıvı yağ karışımı

2 adet kabak

350 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

Kabakları temizleyip rendeleyin. Ezilmiş beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu ve maydanozla karıştırın. Yufkaları 10 cm genişliğinde şeritler şeklinde kesin. Şerit yufkaları margarin ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın. Yufkaların bir ucuna hazırladığınız iç malzemeden koyup muska şeklinde sarın. Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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