Kadayıf Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kadayıfın yarısını ayırıp, bir fırın tepsisine yayın. Elinizle iyice bastırın. Rendelenmiş dil peynirini de üzerine yerleştirip, tuz serpin. Kalan kadayıfı da peynirin üzerine yayın. Margarini eritip, soğumaya bırakın. Bir kasede yumurta ve sütü çırpın. Soğumuş margarini ilave edip, karıştırın. Bu karışımı böreğin üzerine gezdirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.