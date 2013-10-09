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Kadayıf Böreği Tarifi

Değişik tat arayanlara kadayıf böreği nasıl yapılır? Kadayıf böreği tarifi...
Kadayıf Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kadayıf

100 gram dil peyniri

125 gram margarin

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI

Kadayıfın yarısını ayırıp, bir fırın tepsisine yayın. Elinizle iyice bastırın. Rendelenmiş dil peynirini de üzerine yerleştirip, tuz serpin. Kalan kadayıfı da peynirin üzerine yayın. Margarini eritip, soğumaya bırakın. Bir kasede yumurta ve sütü çırpın. Soğumuş margarini ilave edip, karıştırın. Bu karışımı böreğin üzerine gezdirin. Buzdolabında bir gece bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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