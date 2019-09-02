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Kadayıf Böreği Tarifi

Tel tel ayrılmış kadayıfın tatlısını yemeye alışkınız da peki ya böreği? Tadı damağınızda kalacak tarifi ile pastırmalı sucuklu kadayıf böreği tarifi...
Kadayıf Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kadayıf



5 su bardağı süt, 3 adet yumurta



100 gram eritilmiş tereyağı



200 gram pastırma



2 adet parmak sucuk



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



200 gram sosis



2&rsquo;şer adet kırmızı biber ve sivri biber


YAPILIŞI

Kadayıfın yarısını ortası delikli orta boy yuvarlak kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Üzerine sıra ile pastırma, dilimlenmiş sucuk, kaşar peyniri, dilimlenmiş sosis ve halka doğranmış biberleri yerleştirin. Kalan kadayıfı üzerine koyup biraz bastırın. Ayrı bir yerde süt, yumurta ve tereyağını iyice çırpıp kadayıfın üzerine gezdirin ve bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Dilimleyip servis yapın.

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