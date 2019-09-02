Kadayıf Böreği Tarifi

Kadayıfın yarısını ortası delikli orta boy yuvarlak kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Üzerine sıra ile pastırma, dilimlenmiş sucuk, kaşar peyniri, dilimlenmiş sosis ve halka doğranmış biberleri yerleştirin. Kalan kadayıfı üzerine koyup biraz bastırın. Ayrı bir yerde süt, yumurta ve tereyağını iyice çırpıp kadayıfın üzerine gezdirin ve bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Dilimleyip servis yapın.