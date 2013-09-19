Kajulu Sürprizler

Hamur için un, tuz, maya, tereyağı, süt ve yumurtayı bir kaba alıp yoğurun. Hamurun üzerini örtüp sıcak bir yerde 40 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur kabardıktan sonra tekrar yoğurun. 24x30 cm ebatında dikdörtgen olarak açın. İçi için tereyağı ve esmer şekeri mikserleyin. Dövülmüş kaju fıstığı, tarçın ve sütü ekleyip karıştırın. Karışımı, açtığınız hamurun üzerine sürün. Hamuru uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Bir bıçakla 2 parmak kalınlığında dilimler kesin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hamurları tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-30 dakika pişirin. Üzeri için pudra şekeri ile limon suyunu iyice karıştırın. Kurabiyeler soğuduktan sonra bu karışımı çatal ile üzerilerine gezdirin.