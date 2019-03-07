Kandil Simidi

Margarini derin bir kaba alın. Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ekleyip harmanlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin. Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin. Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yer- leştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.