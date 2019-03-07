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Kandil Simidi

Kandil Simidi
  • 45 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin



3 çorba kaşığı yoğurt



1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ



3 tatlı kaşığı tozşeker



1 tatlı kaşığı mahlep



1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un


1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için



2 adet yumurtanın akı



Çörekotu, susam


YAPILIŞI

Margarini derin bir kaba alın. Yoğurt, sıvıyağ, tozşeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ekleyip harmanlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek un ilave edin ve yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin. Simitleri yumurta akına bulayın. Daha sonra yarısının üzerine susam, yarısını üzerine çörekotu serpin. Simitleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yer- leştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip, ılındıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Oda sıcaklığında bekletilmiş margarin yerine eritilip iyice ılınmış margarinle de hamuru hazırlayabilirsiniz. Simitleri, ağzı kapalı bir kavanozda 1 hafta süreyle ilk günkü tazeliğinde saklayabilirsiniz.
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