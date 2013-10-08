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Kapalı Pidecik Tarifi

Pratik ve doyurucu kapalı pidecik nasıl yapılır?
Kapalı Pidecik Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Aldığı kadar un

250 gram margarin

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kibrit kutusu büyüklüğünde yaş maya

300 gram beyaz peynir

Bir demet maydanoz

YAPILIŞI

Sıvı yağ, yoğurt, yumurtanın akı ve margarini karıştırın. Kabartma tozu, aldığı kadar un ve yaş mayayı ekleyin. İyice yoğurun ve dinlendirin. İnce kıyılmış maydanoz ile peyniri karıştırın. Hamurdan 8 adet beze koparın. Merdane ile açın. Kenarlarını bıçak ile kesip düzeltin. Ortalarına peynirli harçtan koyun. Hamurların kenarlarını elinizle pide şekli verecek biçimde kapatın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yağlanmış fırın tepsisine koyup yarım saat bekletin. 200 derece fırında 25 dakika pişirin.
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