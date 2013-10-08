Kapalı Pidecik Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağ, yoğurt, yumurtanın akı ve margarini karıştırın. Kabartma tozu, aldığı kadar un ve yaş mayayı ekleyin. İyice yoğurun ve dinlendirin. İnce kıyılmış maydanoz ile peyniri karıştırın. Hamurdan 8 adet beze koparın. Merdane ile açın. Kenarlarını bıçak ile kesip düzeltin. Ortalarına peynirli harçtan koyun. Hamurların kenarlarını elinizle pide şekli verecek biçimde kapatın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yağlanmış fırın tepsisine koyup yarım saat bekletin. 200 derece fırında 25 dakika pişirin.