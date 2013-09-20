Karnıyarık Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yufkalardan birini düz bir zemine yayın. Soda ve sıvı yağı bir kasede karıştırın. Karışımın yarısı ile yufkayı ıslatın. İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine yerleştirin ve kalan karışımı ikinci yufkanın üzerine sürün. Yufkayı önce (+), daha sonra ( x) şeklinde keserek 8 eşit üçgen elde edin. Rendelenmiş kaşar peyniri ile ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Karışımdan yufkaların kalın uçlarına birer kaşık koyun. Kalın sigara böreği şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Böreklerin üzerini bıçakla karnıyarık şeklinde kesin. Kesik yerlere domates ve biber dilimleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.