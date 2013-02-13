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Kaşar Peynirli Katmer Poğaçası

Kaşar Peynirli Katmer Poğaçası
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 çay bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket (10 gram) instant maya

1 tutam toz şeker

1 tutam tuz

Aldığı kadar un



Aralarına sürmek için: Margarin



İçi için: Rendelenmiş kaşar peyniri



Üzerine: Susam

YAPILIŞI

Yumurta, süt, sıvı yağ, toz maya, tozş eker ve tuzu derin bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve her birini servis tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına margarin sürerek hamurları üst üste koyun ve tek bir hamur olacak şekilde, yufka büyüklüğünde açın. 16 adet üçgen kesin ve içlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın. Sigara böreği sarar gibi sarın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Poğaçanın içine kaşar peyniri yerine patates, peynir veya kıyma kullanabilirsiniz.
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