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Kaşar Peynirli Simit

Kaşar Peynirli Simit
  • 14 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Piknik, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

Yarım paket yaş maya (1 paket 42 gram)

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

1-2 çorba kaşığı çörekotu

1 çay kaşığı tuz

Yoğurt

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Unun ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, süt, yoğurt, sıvı yağ, tuz, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını ekleyip iyice yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Ayrı bir yerde peynirleri karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarını kapatın ve simit şekli verin. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine kalan 1 adet yumurta sarısını sürün. Çörek otu serpip, önceden ısıtılmış fırında kızarana dek pişirin.
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