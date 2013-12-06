Kaşar Peynirli Simit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya (1 paket 42 gram)
1 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
1-2 çorba kaşığı çörekotu
1 çay kaşığı tuz
Yoğurt
Sıvıyağ
YAPILIŞI
Unun ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, süt, yoğurt, sıvı yağ, tuz, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını ekleyip iyice yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Ayrı bir yerde peynirleri karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarını kapatın ve simit şekli verin. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine kalan 1 adet yumurta sarısını sürün. Çörek otu serpip, önceden ısıtılmış fırında kızarana dek pişirin.