Kaşar Peynirli Simit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unun ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, süt, yoğurt, sıvı yağ, tuz, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını ekleyip iyice yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde açın. Üç parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Ayrı bir yerde peynirleri karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarını kapatın ve simit şekli verin. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine kalan 1 adet yumurta sarısını sürün. Çörek otu serpip, önceden ısıtılmış fırında kızarana dek pişirin.