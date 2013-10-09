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Kaşarlı Çörek

Kaşarlı Çörek
  • 8 Adet
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet ekmek hamuru

150 gram kaşar peyniri

1 su bardağı sıcak su

Üzerine: Susam

YAPILIŞI

Ekmek hamurlarını derin bir kaba alın. Kaşar peynirini rendeleyip hamurun içine katın. Sıcak suyu da ekleyin. Malzemeleri birbirine yedirene kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Her birini elinizle yuvarlayıp alüminyum folyoya dizin ve üzerilerini streç filmle sarın. Sıcak bir yerde 30 dakika bekletin. Hamurlar kabarınca, fırını 180 dereceye ayarlayın. Çöreklerin üzerindeki streç filmi kaldırıp
susam serpin ve üzerileri kızarana kadar pişirin.

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