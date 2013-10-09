Kaşarlı Çörek

susam serpin ve üzerileri kızarana kadar pişirin.

Ekmek hamurlarını derin bir kaba alın. Kaşar peynirini rendeleyip hamurun içine katın. Sıcak suyu da ekleyin. Malzemeleri birbirine yedirene kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Her birini elinizle yuvarlayıp alüminyum folyoya dizin ve üzerilerini streç filmle sarın. Sıcak bir yerde 30 dakika bekletin. Hamurlar kabarınca, fırını 180 dereceye ayarlayın. Çöreklerin üzerindeki streç filmi kaldırıp