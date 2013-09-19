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Kaşarlı ve Sosisli Börek Tarifi

Hem lezzetli hem doyurucu kaşarlı ve sosisli börek tarifi...
Kaşarlı ve Sosisli Börek Tarifi
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

2 adet sosis

1 adet domates

1 adet sivri biber

100 gram taze kaşar peyniri

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Yufkaları 4 eşit parçaya keserek, üçgen dilimler elde edin. Diğer tarafta domatesleri küp biçiminde doğrayın. Biberleri incecik kıyın. Sosisleri uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve dilimleyin. Kaşar peynirini küp biçiminde kesip, tüm malzemeyi, tuz ilavesi ile bir kap içinde karıştırın. Elde ettiğiniz harcı üçgen yufkaların geniş taraflarına yerleştirip, kalınca sarın. Hazırlanan börekleri kızgın sıvı yağda kızartarak servis yapın.
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