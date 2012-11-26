Katmerli Ponçik

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Maya ve unu karıştırın. Ayrı bir yerde süt, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu karıştırıp, mayalı karışıma ekleyin ve ele yapışmayan hamur elde edin. 8 parçaya ayırıp, her bir parçayı 15 cm çapında açın. Üzerlerine tereyağı sürüp, üst üste yerleştirin. En üstte kalan hamuru yağlamayın. Oklava veya merdane yardımıyla, çapı 70 cm olana kadar açın. 16 parçaya bölüp, üzerilerine kayısı marmeladı sürün. Sigara böreği gibi sarıp, kenarlarının açılmaması için hafifçe kıvırın. Fırın tepsisine dizip, üzerilerine yumurta sarısı sürün. 45 dakika mayalanmaya bırakın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.