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Kavurma Börek Tarifi

Hazır Kurban Bayramı da yaklaşıyorken taze çekilmiş kıyma ile hazırlayabileceğiniz nefis bir börek tarifi. İşte tüm detaylarıyla Kurban Bayramına özel kavurma börek tarifi
Kavurma Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 su bardağı un



1'er su bardağı maden suyu ve süt



1 su bardağı sıvıyağ, tuz



1 çorba kaşığı sirke



İç malzeme için: 400 gram kıyma



1 adet soğan, 2 çorba kaşığı sıvıyağ



1 çay kaşığı karabiber, tuz



Yarım su bardağı az haşlanmış pirinç



Aralarına sürmek için:



2 çorba kaşığı sıvıyağ



2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı


YAPILIŞI

Hamur için unu yoğurma kabına alıp, maden suyu, süt. sıvıyağ, sirke ve tuz ekleyip yoğurun. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için küp doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Kıyma ekleyip kavurun. Tuz, karabiber ve pirinç ilave edip ocaktan alın. Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya ayırın. Her parçayı unlu zeminde, oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde ve yufka inceliğinde açın. Aralarına sıvıyağ-tereyağı karışımı sürerek üst üste yerleştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde parçalara kesin. Her bir parçayı elinizle veya merdane yardımıyla çay fincanı tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına iç malzemeyi pay edip, yarımay şeklinde kapatın. Uçlarını kıvırarak hafif yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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