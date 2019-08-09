Kavurma Börek Tarifi

Hamur için unu yoğurma kabına alıp, maden suyu, süt. sıvıyağ, sirke ve tuz ekleyip yoğurun. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İç malzeme için küp doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Kıyma ekleyip kavurun. Tuz, karabiber ve pirinç ilave edip ocaktan alın. Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya ayırın. Her parçayı unlu zeminde, oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde ve yufka inceliğinde açın. Aralarına sıvıyağ-tereyağı karışımı sürerek üst üste yerleştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarıp, iki parmak genişliğinde parçalara kesin. Her bir parçayı elinizle veya merdane yardımıyla çay fincanı tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına iç malzemeyi pay edip, yarımay şeklinde kapatın. Uçlarını kıvırarak hafif yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.