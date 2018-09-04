Kavurmalı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kavurmayı bir tavada ısıtın. Sos için ayrı bir yerde eritilmiş tereyağı, zeytinyağı ve yumurtayı çırpıp yarısını kavurmanın üzerine ilave ederek karıştırın. Büyük boy bir fırın kabını pişirme kağıdı ile kaplayın. Üzerine 1 adet yufka yerleştirip, sos sürün ve yufkalar bitene dek üst üste yerleştirerek işlemi tekrarlayın. Yufkanın geniş tarafına kavurmalı karışımı yerleştirip, didiklenmiş dil peyniri yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp, üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında renk alana dek pişirin. 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.