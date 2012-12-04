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Kavurmalı Ve Patatesli Poğaça

Kavurmalı Ve Patatesli Poğaça
  • 36 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı mısır yağı

1 kahve fincanı yoğurt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1'er çay kaşığı toz şeker ve tuz

Aldığı kadar un



İçi için:

300 gram kavurma

1 demet taze soğan

Yarım kahve fincanı mısır yağı

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağı, mısır yağı, yoğurt, yumurta, toz şeker, karbonat ve tuzu koyun. Kulak memesi yumuşaklığımda bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. İçi için patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyup, çatalla ezin. Ayıklanmış ve kıyılmış taze soğanı mısır yağında hafif soteleyin. İçine doğranmış kavurma ve patatesi ilave edip, 1-2 dakika daha soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, soğuması için bir kenara alın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına kavurmalı iç harçtan koyun ve iki ucu parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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