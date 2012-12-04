Kavurmalı Ve Patatesli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağı, mısır yağı, yoğurt, yumurta, toz şeker, karbonat ve tuzu koyun. Kulak memesi yumuşaklığımda bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. İçi için patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyup, çatalla ezin. Ayıklanmış ve kıyılmış taze soğanı mısır yağında hafif soteleyin. İçine doğranmış kavurma ve patatesi ilave edip, 1-2 dakika daha soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, soğuması için bir kenara alın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına kavurmalı iç harçtan koyun ve iki ucu parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.