Kavurmalı Yumuşak Pide

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için un hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamında ve hafifçe ele yapışan bir hamur elde edene dek yoğurun. Daha sonra sıvı yağ ile yağladığınız bir kaba alın. Üzerini streç filmle kapatıp hamur iki katı büyüklüğe erişene dek mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru 5 parçaya bölün. Her parçayı sıvı yağ ve merdane yardımı ile elips şeklinde açın. Hamurların ortasına 4-5 çorba kaşığı kavurma koyup önce rulo şeklinde sarın. Sonra ön ve arka kısımlarını kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerine ince bir bez örtüp 2530 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Hamurlar kabardıktan sonra üzerilerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri iyice kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.