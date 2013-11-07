Kayısılı Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE hamur için derin bir kaba tereyağı, süt, yumurta, maya, pudra şekeri, mahlep ve unu alın. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve ılık bir yerde hamur iki misli kabarana kadar bekletin. İç harcı için kayısıyı jülyen şeklinde doğrayın ve tereyağı ile birlikte tavaya alın. Pudra şekerini de ilave edin ve harlı ateşte kayısının rengi dönene kadar iyice çevirin. En son fındık veya cevizi katıp, şöyle bir çevirin ve ocaktan alıp soğuması için kenara koyun. Elinizi una bulayarak mayalanan hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde çay tabağı büyüklüğünde açın. Bir kenarına soğuyan iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve yarım ay şekli vererek kapatın. Diğer hamurları da aynı biçimde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alın ve ılınınca üzerine pudra şekeri serpin.