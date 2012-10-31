Kaymaklı Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurma kabına kaymak, sıvı yağ, peynir, yoğurt, yumurta, nane ve tuzu alın. Kabartma tozu ve yavaşça unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan yeşil erik büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayıp şekil verin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşinceye dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.