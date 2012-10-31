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Kaymaklı Poğaça

Kaymaklı Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram kaymak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta, nane

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un, 1 çay kaşığı tuz



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Yoğurma kabına kaymak, sıvı yağ, peynir, yoğurt, yumurta, nane ve tuzu alın. Kabartma tozu ve yavaşça unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan yeşil erik büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayıp şekil verin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşinceye dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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