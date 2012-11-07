Kaymaklı Ve Peynirli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için kaymak, margarin, toz şeker, sıvı yağ, yumurta akı ve mayayı yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5-10 dakika dinlendirin. İçi için rendelenmiş beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bir parçayı avucunuzun içinde yuvarlak şekil vererek açın. Ortasına peynirli iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun. Kapatıp yuvarlak şekil verin. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin.