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Kaymaklı Ve Peynirli Poğaça

Kaymaklı Ve Peynirli Poğaça
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kaymak

2 çorba kaşığı oda

sıcaklığında margarin

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurtanın akı

20 gram instant maya

Aldığı kadar un



İçi için:

100 gram beyaz peynir

10-12 dal maydanoz



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Hamur için kaymak, margarin, toz şeker, sıvı yağ, yumurta akı ve mayayı yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5-10 dakika dinlendirin. İçi için rendelenmiş beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bir parçayı avucunuzun içinde yuvarlak şekil vererek açın. Ortasına peynirli iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun. Kapatıp yuvarlak şekil verin. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

İç harcına beyaz peynir yerine rendelenmiş kaşar peyniri de koyabilirsiniz.
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