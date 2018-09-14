DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Keçi Peynirli Kadayıflı Börek

Keçi Peynirli Kadayıflı Börek

Keçi Peynirli Kadayıflı Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kadayıf

150 gram keçi peyniri

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 demet maydanoz

Tuz, karabiber



SOSU İÇİN:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağ

YAPILIŞI

Sosu için tüm malzemeyi bir kapta çırpın. Kadayıfı bir kapta tel tel açın ve yağlanmış bir fırın kabına yarısını bastırarak yerleştirin. Sosun yarısıyla kadayıfı ıslatın. Ezilmiş keçi peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırıp üzerine dökün. Peynirli karışımın üstüne kadayıfın diğer yarısını yayın ve iyice bastırın. En son kalan sosu böreğe eşit dağılacak şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreğin her tarafı kızaracak şekilde pişirin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Tahıllı Ekmek
Tahıllı Ekmek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Yulaf Unlu Renkli Krep Börek
Üç Peynirli Maden Sulu Börek
Üç Peynirli Maden Sulu Börek
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Past��rmalı Peynirli Ekmekçikler
Ayçöreği
Ayçöreği
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Nohutlu Börek
Nohutlu Börek
Kabaklı Poğaça
Kabaklı Poğaça

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN