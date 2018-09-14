Keçi Peynirli Kadayıflı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sosu için tüm malzemeyi bir kapta çırpın. Kadayıfı bir kapta tel tel açın ve yağlanmış bir fırın kabına yarısını bastırarak yerleştirin. Sosun yarısıyla kadayıfı ıslatın. Ezilmiş keçi peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırıp üzerine dökün. Peynirli karışımın üstüne kadayıfın diğer yarısını yayın ve iyice bastırın. En son kalan sosu böreğe eşit dağılacak şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreğin her tarafı kızaracak şekilde pişirin. Sıcak servis yapın.