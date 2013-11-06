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Kepek Unlu Otlu Poğaça

Kepek Unlu Otlu Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

5 dal maydanoz

5 dal dereotu

2 dal nane

2 dal fesleğen

100 gram kaymak

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar kepekli un

Üzeri için:

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve fesleğen
ekleyip karıştırın. Kaymak ve kabartma tozunu ilave edip, elinizle harmanlayın. Azar azar kepekli un ekleyerek yoğurun ve kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. 2 Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerlieri kızarana dek pişirin.
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