Kepek Unlu Otlu Poğaça

ekleyip karıştırın. Kaymak ve kabartma tozunu ilave edip, elinizle harmanlayın. Azar azar kepekli un ekleyerek yoğurun ve kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. 2 Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerlieri kızarana dek pişirin.

Yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve fesleğen