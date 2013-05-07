Keşli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı rendelenmiş keş
2 adet kırmızı biber
125 gram oda sıcaklığında margarin
1 çay bardağı mısır yağı
Yarım kahve fincanı sirke
1 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)
1'er çay kaşığı mahlep ve toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzerine: Kırmızı biber
YAPILIŞI
Derin bir kaseye keş, 1 adet küp şeklinde doğranmış kırmızı biber, margarin, mısır yağı, sirke, yumurta akı, mahlep, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu koyun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve halka doğranmış kırmızı biber yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin.