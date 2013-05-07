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Keşli Poğaça

Keşli Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı rendelenmiş keş

2 adet kırmızı biber

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 çay bardağı mısır yağı

Yarım kahve fincanı sirke

1 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)

1'er çay kaşığı mahlep ve toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



Üzerine: Kırmızı biber

YAPILIŞI

Derin bir kaseye keş, 1 adet küp şeklinde doğranmış kırmızı biber, margarin, mısır yağı, sirke, yumurta akı, mahlep, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu koyun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve halka doğranmış kırmızı biber yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin.
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