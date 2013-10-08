Kimyonlu ve Anasonlu Çörekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, zeytinyağı, yoğurt, kabartma tozu, tuz, 2 adet yumurta akı ve birinin sarısını bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur eldene dek un ilave edip, iyice yoğurun. Hamuru ikiye ayırın. Yarısına anason, diğer yarısına kimyon ekleyip ayrı ayrı tekrar yoğurun. Çöreklerin bir kısmını yuvarlak, bir kısmını da örgü şeklinde hazırlayıp, yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.