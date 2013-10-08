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Kimyonlu ve Anasonlu Çörekler

Kimyonlu ve Anasonlu Çörekler
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı anason

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Çörek otu (arzuya göre)

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, zeytinyağı, yoğurt, kabartma tozu, tuz, 2 adet yumurta akı ve birinin sarısını bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur eldene dek un ilave edip, iyice yoğurun. Hamuru ikiye ayırın. Yarısına anason, diğer yarısına kimyon ekleyip ayrı ayrı tekrar yoğurun. Çöreklerin bir kısmını yuvarlak, bir kısmını da örgü şeklinde hazırlayıp, yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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