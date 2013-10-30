Kırmızı Biberli Ispanaklı Börek Tarifi

Biber ve soğanları kıyıp 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Tuz ve pul biber ekleyip karıştırın. Kıyılmış ıspanak ilave edip, 2 dakika daha soteleyin. Ayrı bir yerde süt, yumurta ve kalan 1 su bardağı zeytinyağını iyice çırpın. 1 adet yufkayı fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 1 çorba kepçesi sütlü karışımdan gezdirin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın. Üçüncü kat yufkanın üzerine ıspanaklı harç yerleştirip, peynir serpiştirin. Üzerine 4. kat yufkayı serin ve sütlü karışımdan 1 çorba kepçesi gezdirin. Kalan yufkalar için işlemi tekrarlayın. Dilimleyip, ufak parçalara ayrılmış tereyağını serpiştirin. Yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.