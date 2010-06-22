Kırmızı Mercimekli Poğaca

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği bir tencereye alın. Üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra içine yumurta, küp doğranmış tereyağı, yoğurt, maydanoz ve kıyılmış taze soğanı ilave edip, karıştırın. Kabartma tozu, un, tuz ve pul biber ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun. En son rendelenmiş kaşar peyniri katın ve tekrar yoğurun. Karışımdan cevizden büyük parçalar koparın ve elinizle istediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.