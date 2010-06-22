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Kırmızı Mercimekli Poğaca

Kırmızı Mercimekli Poğaca
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 adet yumurta

100 gram oda sıcaklığında

tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

4-5 dal kıyılmış maydanoz

2 dal taze soğan

1 paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz, pul biber



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

Çörek otu, rendelenmiş

kaşar peyniri

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği bir tencereye alın. Üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra içine yumurta, küp doğranmış tereyağı, yoğurt, maydanoz ve kıyılmış taze soğanı ilave edip, karıştırın. Kabartma tozu, un, tuz ve pul biber ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun. En son rendelenmiş kaşar peyniri katın ve tekrar yoğurun. Karışımdan cevizden büyük parçalar koparın ve elinizle istediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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