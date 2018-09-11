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Kıvrımlı Börek

Kıvrımlı Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

4 adet yufka

100 gram pastırma



ÜZERİ İÇİN: 2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritip ocaktan alın ve sıvı yağla karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip önce enlemesine sonra boylamasına ikiye kesip, 16 parça üçgen elde edin. 1 parça üçgen yufkanın üzerini yağlayıp, ortasından tutun ve saat yönünde iyice çevirerek gül şekline benzer bir form elde edin. Ortasına kıyılmış pastırma yerleştirip, yufkanın kenarlarından sarkan uçları pastırmanın üzerinde birleştirerek kapatın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ters çevirip yerleştirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, üzerilerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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