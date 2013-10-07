Kıyır Börek Tarifi

Öncelikle hamur için derin bir kaba sirke, ılık su, sıvı yağ ve tuzu koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Streç filme sarın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. İçi için pırasa, ıspanak yaprağı ve soğanı kıyın. Tereyağı ile birlikte 2-3 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip, karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Dinlenen hamuru 6 adet eşit bezeye ayırın ve merdane yardımıyla, her birini pasta tabağı büyüklüğünde açın. Her bir hamurun ortasına eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun (en üstteki hamura yağ sürülmeyecek). Hamurların tümünü birden, merdane yardımıyla yufka büyüklüğünde açın ve unlanmış, büyük fırın tepsisine, kenarlardan taşacak şekilde yerleştirin. Ortasına iç harcı koyup, ortası açık kalacak biçimde hamurun kenarlarına pili şekli vererek harcın üzerine doğru kapatın. Kalan eritilmiş tereyağını üzerine sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.