Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.

Börek şüphesiz ki Türk insanının en sevdiği yiyeceklerden biridir. Hemen her tür malzemeden yapılabilen ve hazırlanışı kolay olan bu lezzetli yiyeceği kendisi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler kıymalı börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, Kıymalı börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

Hamuru için:

1 çay bardağı süt

1'er çay bardağı yoğurt ve sıvı yağ

3 çorba kaşığı sirke

1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Hamurları açmak için: Nişasta



İç malzeme için:

500 gram kıyma

2 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:



125 gram tereyağı



Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru için yoğurma kabına süt, yoğurt, sıvı yağ, sirke, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Hamuru 16 eşit bezeye ayırın ve her birini üzerine nişasta serperek neskafe tabağı büyüklüğünde açın. Daha sonra 8 adet hamuru üst üste koyun ve tepsinizin boyutunda açın. Kalan 8 adet bezeyi de aynı şekilde hazırlayın ve toplam 2 adet yufka elde edin. Yufkalardan birini yağlanmış tepsiye yerleştirin. İç malzeme için kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun ve kıymayı ilave edip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırdıktan sonra ılıtın. Tepsideki hamurun üzerine harcı yayın ve diğer yufkayı üzerine kapatıp, kare şeklide kesin. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı karıştırıp böreğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.