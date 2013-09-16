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Kıymalı Kadayıf Böreği Tarifi

Görüntüsüyle iştahınızı kabartacak kıymalı kadayıf böreği tarifi... Lezzetli iştah kabartan kıymalı kadayıf böreği nasıl yapılır?
Kıymalı Kadayıf Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

700 gram kadayıf

3 çorba kaşığı sıvı yağ



İç malzeme:

400 gram kıyma

2'şer adet soğan ve sivri biber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 dal taze soğanın yeşil kısımları

2 adet domates

Tuz, karabiber, pul biber



Üzerine:

5 adet yumurta

2 çorba kaşığı galeta unu

4 çorba kaşığı tahin

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri


YAPILIŞI

Öncelikle iç malzeme için zeytinyağında kıyma, ince kıyılmış soğan ve sivri biberi kavurun. Daha sonra ince kıyılmış taze soğanın yeşil kısımları, küp doğranmış domates, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta tel kadayıfı sıvı yağ ile birlikte elinizle harmanlayarak tel tel ayırın. Yarısını yağlanmış fırın tepsisine yayın. Ortasına hazırladığınız iç harcı boşaltın. Kadayıfın diğer yarısını üzerine yayın. Üzeri için derin bir kasede yumurtaları çırpın. Galeta unu, tahin, süt ilave edip çırpmaya devam edin. En son rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Bu karışımı kadayıfın üzerine, her tarafına eşit gelecek şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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