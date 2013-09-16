Kıymalı Kadayıf Böreği Tarifi

Öncelikle iç malzeme için zeytinyağında kıyma, ince kıyılmış soğan ve sivri biberi kavurun. Daha sonra ince kıyılmış taze soğanın yeşil kısımları, küp doğranmış domates, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta tel kadayıfı sıvı yağ ile birlikte elinizle harmanlayarak tel tel ayırın. Yarısını yağlanmış fırın tepsisine yayın. Ortasına hazırladığınız iç harcı boşaltın. Kadayıfın diğer yarısını üzerine yayın. Üzeri için derin bir kasede yumurtaları çırpın. Galeta unu, tahin, süt ilave edip çırpmaya devam edin. En son rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Bu karışımı kadayıfın üzerine, her tarafına eşit gelecek şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.