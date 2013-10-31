Kıymalı Kaparili Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 15 dakika bekletip yumuşamalarını sağlayın. Diğer taraftan kıymayı bir tavaya alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine tereyağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip soğanın rengi dönene dek kavurun. Salça ve kapariyi ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın. Yumuşayan milföy hamurlarının ortasına kaparili harçtan koyun. Kenarlarını ortaya toplayıp rulo yapın. Börekleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, ek yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Üzerelerine çırpılmış yumurta sürüp, çörek otu serpin. Böreklerin ortasına bıçakla içindeki harç gözükecek şekilde boydan boya birer çizik atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.