DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Kıymalı Poğaça

Kıymalı Poğaça

Kıymalı Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

125 gram eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz

İç malzeme için:

200 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

5 dal maydanoz

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Tuz

karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

Susam ve çörek otu

YAPILIŞI

1 İÇ harcı için kuş üzümünü yarım saat sıcak suda bekletin. Sıvı yağı bir tavaya alıp ince kıyılmış soğanı ve
dolmalık fıstığı renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kıymayı ilave edin. Karıştırarak kavurun. Kuş üzümü,
kıyılmış maydanoz, karabiber ve tuz katıp ocaktan alın. 2 Hamuru için yumurta, süt ve tereyağını
geniş bir kaba alıp karıştırın. Üzerine tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek yoğurun
ve kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur yapın. Hazırladığınız hamurdan mandalina
büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlak olacak şekilde açın. Ortasına kıymalı harçtan
koyun. Hamurun uçlarını ortada toplayın. Parmaklarınızla bastırarak sıkıştırın ve mekik şekli verin. Yağlı
kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç bitene dek işleme devam edin. 3 Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN