Kıymalı Poğaça

dolmalık fıstığı renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kıymayı ilave edin. Karıştırarak kavurun. Kuş üzümü,

kıyılmış maydanoz, karabiber ve tuz katıp ocaktan alın. 2 Hamuru için yumurta, süt ve tereyağını

geniş bir kaba alıp karıştırın. Üzerine tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek yoğurun

ve kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur yapın. Hazırladığınız hamurdan mandalina

büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlak olacak şekilde açın. Ortasına kıymalı harçtan

koyun. Hamurun uçlarını ortada toplayın. Parmaklarınızla bastırarak sıkıştırın ve mekik şekli verin. Yağlı

kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç bitene dek işleme devam edin. 3 Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

1 İÇ harcı için kuş üzümünü yarım saat sıcak suda bekletin. Sıvı yağı bir tavaya alıp ince kıyılmış soğanı ve