Kıymalı Soğanlı Börek Tarifi

Un, sıvı yağ, ılık su ve 1 adet yumurtayı bir kapta yoğurarak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin. Sonrasında hamuru 5 eşit parçaya ayırıp beze yapın. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıp üzerlerine eritilmiş margarini sürün. Bezeleri, ayrı ayrı 3'e katlayıp kare şekli verin ve tekrar yağlayın. 1 saat buzdolabında bekletin. Bu arada içi için, robottan geçirilmiş soğanları toz şekerle birlikte sıvı yağda, rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma, kuş üzümü, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edin. 5 dakika sonra peynir ve kıyılmış maydanozu ilave edin. 1-2 dakika kavurup ocaktan indirin. Dinlenmiş bezeleri, 1 çay kaşığı sıvı yağ ile yağlanmış tezgahın üzerinde 30x40 cm boyutunda tek tek açın. Üzerlerine iç malzemeyi pay edin ve sararak rulo yapın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine ruloları dizin. Kalan 1 adet yumurtayı çırpıp ruloların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Servis yapın.