Kıymalı Su Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç harcı hazırlamak için zeytinyağını bir tavaya alıp ince kıyılmış soğan ve sarımsağı kavurun. Soğanın rengi dönünce üzerine kıymaları ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakika kavurup ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz katıp harmanlayın.Hamur için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, sıvı yağ, su ve tuz katarak yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Merdane yardımı ile tepsinizin büyüklüğünde açın.Geniş bir tencereye bol su koyup üzerine sıvı yağ ve tuz ilave edin. Kaynamaya başlayınca açtığınız hamurlardan birini suya atın. 2 dakika haşlayıp süzün. Geniş bir kaba soğuk su koyun. Haşladığınız yufkayı bu suya batırıp çıkarın ve kenara alın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın.Böreği pişireceğiniz tepsinin dibini yağlayın. 1 adet haşlanmış yufkayı tepsiye yerleştirin. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ sürün. Kıymalı harçtan serpin. İkinci yufkayı tepsiye yerleştirin. Yeniden yağ sürüp kıymalı harç koyun. Yufkalar bitene dek işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Yuvarlak kalıplarla kesin ya da dilimleyip servis tabaklarına alın.Süzme yoğurdu kıyılmış dereotu ile karıştırıp bir sıkma torbasına alın. Her börek diliminin üzerine bir parça sıkın. Sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi bir kaba alıp karıştırın. İkiye böldüğünüz domatesleri bu karışıma batırın. Böreklerin üzerine koyarak servis yapın.