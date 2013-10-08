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Kıymalı Su Böreği Tarifi

Değişiklik arayanlara kıymalı su böreği nasıl yapılır? Çay saatlerinizi renklendirecek kıymalı su böreği tarifi...
Kıymalı Su Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç harcı için: 1 su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan, 2 diş kıyılmış sarımsak

200 gram dana kıyma

50 gram kuzu kıyma

5-6 dal maydanoz, tuz, karabiber



Hamuru için: 4 su bardağı un

10 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su, tuz



Haşlamak için: Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı sıvı yağ, bir tutam tuz



Arası için:

Yarım paket eritilip soğutulmuş tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ



Servis için:

1 su bardağı süzme yoğurt

5 dal dereotu,

kıyılmış sarımsak

Yeterince küçük boy domates

Kıyılmış kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

İç harcı hazırlamak için zeytinyağını bir tavaya alıp ince kıyılmış soğan ve sarımsağı kavurun. Soğanın rengi dönünce üzerine kıymaları ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakika kavurup ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz katıp harmanlayın.Hamur için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, sıvı yağ, su ve tuz katarak yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Merdane yardımı ile tepsinizin büyüklüğünde açın.Geniş bir tencereye bol su koyup üzerine sıvı yağ ve tuz ilave edin. Kaynamaya başlayınca açtığınız hamurlardan birini suya atın. 2 dakika haşlayıp süzün. Geniş bir kaba soğuk su koyun. Haşladığınız yufkayı bu suya batırıp çıkarın ve kenara alın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın.Böreği pişireceğiniz tepsinin dibini yağlayın. 1 adet haşlanmış yufkayı tepsiye yerleştirin. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ sürün. Kıymalı harçtan serpin. İkinci yufkayı tepsiye yerleştirin. Yeniden yağ sürüp kıymalı harç koyun. Yufkalar bitene dek işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Yuvarlak kalıplarla kesin ya da dilimleyip servis tabaklarına alın.Süzme yoğurdu kıyılmış dereotu ile karıştırıp bir sıkma torbasına alın. Her börek diliminin üzerine bir parça sıkın. Sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi bir kaba alıp karıştırın. İkiye böldüğünüz domatesleri bu karışıma batırın. Böreklerin üzerine koyarak servis yapın.
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