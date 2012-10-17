Kıymalı Ve Kuruyemişli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kapta sıvı yağ, süt, soda, maya, toz şeker, mahlep ve tuzu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığından bir hamur elde edene kadar un ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat oda sıcaklığında dinlendirin. Diğer taraftan içi için bir tavada kıyma ve yemeklik doğranmış soğanı kavurun. İçine kuş üzümü ve ceviz ilave edip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstık, tuz ve karabiber ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurup, ılınması için kenara alın. Dinlenen hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın ve avucunuzun içinde açarak bir kenarına kıymalı harçtan koyun. Poğaça şekli vererek diğer ucunu üzerine kapatın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizdiğiniz poğaçaları yarım saat dinlendirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.