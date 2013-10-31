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Kıymalı ve Mercimekli Börek Tarifi

Farklı iki lezzetin birlikteliğinden doğan kıymalı ve mercimekli börek nasıl yapılır? Misafirlerinize layık kıymalı ve mercimekli börek tarifi...
Kıymalı ve Mercimekli Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

50'şer gram margarin ve tereyağı

2-3 çorba kaşığı un

2-3 çorba kaşığı sıvıyağ



İçi için:

100 gram kıyma

1 çay bardağı yeşil mercimek

2 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

pulbiber



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

1 EKMEK hamurunu margarin, tereyağı ve unla birlikte yaklaşık 20 dakika yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve bir gece buzdolabında dinlendirin.

2 İçi için mercimeği haşlayıp süzün. Kıyma, kıyılmış soğan ve tereyağını bir tavada kavurun. Mercimeği içine katın ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pulbiber ilave edin. Karıştırdıktan sonra tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

3 Bir gece buzdolabında beklettiğiniz ekmek hamurunu ikiye ayırın. Bir parçasını un serperek merdane ile açın. 30 cm çapında bir fırın kabını sıvıyağ ile yağlayın ve açtığınız hamuru elinizle yayın.

4 Ilınmış iç harcı yayın. Kalan hamuru un serperek merdaneyle açın ve üzerine yerleştirin. Hamurun üzerini dilediğiniz gibi şekillendirip, yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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