Kıymalı ve Mercimekli Börek Tarifi

1 EKMEK hamurunu margarin, tereyağı ve unla birlikte yaklaşık 20 dakika yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve bir gece buzdolabında dinlendirin.

2 İçi için mercimeği haşlayıp süzün. Kıyma, kıyılmış soğan ve tereyağını bir tavada kavurun. Mercimeği içine katın ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pulbiber ilave edin. Karıştırdıktan sonra tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

3 Bir gece buzdolabında beklettiğiniz ekmek hamurunu ikiye ayırın. Bir parçasını un serperek merdane ile açın. 30 cm çapında bir fırın kabını sıvıyağ ile yağlayın ve açtığınız hamuru elinizle yayın.

4 Ilınmış iç harcı yayın. Kalan hamuru un serperek merdaneyle açın ve üzerine yerleştirin. Hamurun üzerini dilediğiniz gibi şekillendirip, yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.