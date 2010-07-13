Kıymalı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç harç için ince kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Kıymayı ilave edip, kavurmaya devam edin. Üzerine ince kıyılmış sivri biberi, kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Biber salçasını ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavurun, ocağın altını kapatın. Tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Soğuması için bir kenara alın. Diğer tarafta 3 adet ekmek hamurunu yoğurup, tepsi büyüklüğünde açın ve üzerine margarin ile sıvı yağ sürün. Tekrar yoğurup, beze haline getirin. 15 dakika dinlendirin ve tekrar tepsi büyüklüğünde açın. Orta büyüklükte fırın tepsisini yağlayın ve hamuru tepsi büyüklüğünde açıp, içine yerleştirin. Hazırladığınız kıymalı iç harcı hamurun üzerine yayın. Kalan 2 adet ekmek hamurunu yoğurun ve tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine margarin ve sıvı yağ sürün. Tekrar yoğurup, beze haline getirin. 15 dakika dinlendirin ve tekrar tepsi büyüklüğünde açın. Kıymalı iç harcın üzerini kapatın. Diğer tarafta üzeri için yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı derin bir kasede karıştırın. Böreğin üzerine bu karışımdan sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.